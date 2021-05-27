У Румунії виставляють на аукціон приватний літак страченого диктатора Ніколае Чаушеску. Частина національної спадщини країни. Його збудували у 80 за британською ліцензією.

Спочатку борт виконував рейси Бухарест-Тімішоара, згодом ним літав сам глава держави. Стартова ціна літака 25 тисяч євро. Чаушеску був відомий пристрастю до розкоші і помпезності.

Його особисті речі раніше вже розпродавали з молотка, а будинок відкрили для публіки як музей.

Георге Міріка, колишній пілот: