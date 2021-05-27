На днях в СМИ разразился скандал: эксперты, тесно связанные с металлургическими и добывающими компаниями, возмутились намерениями портовых операторов повысить ставку на перевалку железнорудного концентрата и обвинили их в сговоре. Тем временем, цены на железную руду на мировых рынках повысились до рекордных 200 долларов и продолжают расти. А ставка на перевалку руды в украинских портах уже много лет сохраняется критично низкой.

2021 год по прогнозам экспертов, станет едва ли не самым прибыльным за последние 10 лет для производителей ЖРС. Крупнейшими экспортерами железорудного сырья из Украины являются компании групп Метинвест. В комментарии для журнала "Новое время" старший аналитик Dragon Capital Денис Саква отметил, что рост цен на мировых рынках – "очень хорошие новости для украинских рудников. Он позволяет скомпенсировать рост затрат на доставку ЖРС в Китай".

На это обратил внимание президент Владимир Зеленский, заявив, что на добычу железной руды, которая, по Конституции, как и все недра, принадлежит украинцам, необходимо увеличить налог. Предложение весьма здравое, учитывая, что налог на сырье в стране не повышался годами, благодаря мощному лобби владельцев металлургических гигантов во всех ветвях власти.

В цепочке экспорта есть важнейшее звено – порты. Основные экспортные операции группы Метинвест размещает в порту Южный. С 2018 года ставка на обработку тонны здесь колебалась от $2,05 до $3,40 – при вдвое большей рыночной цене. Очевидно являясь крупнейшим клиентов портов, а также пользуясь административным влиянием, экспортер много лет получал максимально выгодную для себя ставку. Заниженная цена на перевалку руды уже стала причиной убытков государственного порта Южный – 50 млн гривен только за первый квартал текущего года.

В мае 2021 года, с учетом мировой конъюнктуры, порты заявили о своем решении повысить ставку до рыночного уровня. Именно это стало причиной поднявшейся в медиа "волны" обвинений операторов в сговоре и угрозе кризисом Укрзализнице.

По факту, от установления рыночного тарифа на перевалку, выиграют абсолютно все, кроме экспортера. Бюджеты, государственный и местные, железнодорожный оператор, порты получат прибыль. Усиление экспортного потенциала Украины сейчас, в уникальной точке повышенного спроса на сырье, которое у нас есть – задача номер один для любого, кто заинтересован в экономической стабильности страны.