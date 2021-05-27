Суд закрыл админпроизводство против Тупицкого [ Редактировать ]
Голосеевский райсуд Киева объявил о закрытии дела о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого. Суд закрыл производство по делам об административных правонарушениях, связанных с коррупцией. Такое решение огласила судья сегодня.
Отметим, НАПК направило в суд два протокола по админнарушениям Тупицкого.
"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого ... за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 172-6 (нарушение требований финансового контроля), частью 2 статьи 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУоАП закрыть", - говорится в решении суда.
В комментарии "Суспильному" адвокат Тупицкого Александр Телешецкий отметил, что суд закрыл дела из-за нехватки доказательств совершения правонарушений.
Читайте также, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.
Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.
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