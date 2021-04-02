В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда. Соответствующий документ публикует издание ZN.UA.

Первый пункт документа - это обращение к заместителю главы КСУ Сергею Головатому:

Заместителю Главы Конституционного Суда Украины Головатому С.П. с целью предупреждения внесения дестабилизации в деятельность Конституционного Суда Украины немедленно прекратить совершать действия, выходящие за пределы полномочий, определенных распоряжением председателя Конституционного Суда Украины от 21 декабря 2020 №81/01/2020- ОД, от 9 февраля 2021 №5/01/2021-ОД.

При этом Тупицкий отмечает, что на период дистанционной работы его полномочия не передаются заместителю председателя КСУ. Тупицкий также предупреждает о криминальной ответственности за "присвоение полномочий".

Также Тупицкий требует от всех судей и сотрудников КСУ действовать исключительно в рамках законодательства, сообщать ему о всех противоправных поручениях и угрозах если такие будут поступать.

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ.

Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.

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