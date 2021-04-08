Указ об увольнении Тупицкого оспорили в КСУ [ Редактировать ]
В четверг, 8 апреля, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.
В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А..
Напомним, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ.
Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.
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