В четверг, 8 апреля, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.

В Конституционный Суд поступило конституционное представление народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об освобождении от должности Тупицкого А. и Касминина А..

Напомним, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Александр Тупицкий уже не возглавляет КСУ.

Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.