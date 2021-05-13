Правоохранители проводят обыски по месту жительства у бывшего главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Обыск начался утром, 13 мая.

"Обыск проводится на основании решения Печерского районного суда Киева по месту жительства подозреваемого Тупицкого", - сообщил источник.

Читайте также, Конституционный суд Украины оспорил указы президента Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи КСУ Александра Касминина. Соответствующее конституционное представление пришло от народных депутатов.

Кроме того, В пятницу, 2 апреля, Александр Тупицкий подписал распоряжение, в котором по сути, заявил о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда.

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