В субботу, 29 мая, по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью. В нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора.

Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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Она отметила, что 29 мая - это день, когда задержали ее мужа, Сергея Тихановского, который намеревался баллотироваться на пост президента.

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергея Тихановского - днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет Глобальный пикет солидарности с Беларусью - в нем примут участие политики, жители разных стран и диаспора. Но главное - чтобы в этот день беларусы внутри страны поддержали друг друга всеми возможными способами: уличными акциями, символами, письмами политзаключенным", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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