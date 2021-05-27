У Черкасах для працівників заводу "АЗОТ" відкрили православний храм [ Редактировать ]
Не хлібом єдиним! У Черкасах для працівників заводу відкрили... капличку. Сьогодні відбулося урочисте освячення.
Від самого ранку працівники наводять лад біля заводської каплички. Буквально вчора тут ще тривали оздоблювальні роботи, а вже сьогодні - невеличка церква відчинила двері.
Маючи трохи вільного часу, слюсар Владислав прийшов до каплички. Хлопець працює на заводі 5 років. Каже, єдине, чого не вистачало на підприємстві - так це такого місця, адже більшість робітників - віруючі люди.
Владислав Васильченко, працівник ПРАТ Черкаси АЗОТ:
Найголовніше місце в нашому життя є ось церква - де можна зайти помолитися, поставити свічку за близьких та рідних, можна задати питання священику, або просто помолитися перед святими іконами.
Капличку звели швидко. Матеріал та майстрів привезли з західної України, і вони за стародавніми технологіями збудували церкву. Інвестор "Груп Ді-еФ" Дмитро Фірташ підтримав цю ініціативу.
Віталій Скляров, голова правління ПРАТ Черкаси АЗОТ:
Он поддержал эту идею и вот буквально за два с половиной месяца был построен этот объект, эта церковь имени святого мученика Дмитрия Салунского. Теперь для наших людей есть возможность по дороге на работу или с работы зайти, постоять наедине с Богом, помолчать, подумать о том, что вообще происходит с нами.
Для АЗОТУ відкриття церкви стало справжньою подією. Тож на її освячення прийшли всі, хто не був задіяний у виробничому процесі.
Єпископ Черкаський і Канівський Феодосій:
Це дуже добре, що люди розуміють, що не тільки земне, не тільки те, що оточує нас видиме у нашому житті, а й духовне, невидиме - таке ж важливе для життя кожної людини. Тому, коли з'явилася ініціатива побудувати тут , перед адміністративним корпусом АЗОТУ православного храми - церква це одразу підтримала.
У планах ще створення зеленої зони відпочинку, аби працівники заводу могли не тільки помолитися, а й відпочити.
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