Недавно было завершено масштабное исследование, в ходе которого изучалось влияние умеренной физической активности на организм более 17 тысяч женщин, которые были старше 60 лет. Эксперимент проходил в течение шести лет и за это время умерли чуть более 800 человек, передает newsyou.info.

Учёные установили, что умеренная физическая активность благотворно влияет на организм и продлевает жизнь. По словам исследователей, максимальную эффективность приносит активность, которая происходит в небольшой отрезок времени и не является долгой. Идеальной формой такой нагрузки признали ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Также исследователи изучали результаты другой группы женщин, которые не совершали никаких нагрузок. Среди них показатель смертности был выше на 28%.

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Кроме того, ученый из Лондона Эндрю Стил раскрыл семь простых привычек, которые помогут замедлить процесс старения и повысить свое долголетие. В книге он обсуждает, как люди могут больше контролировать процесс старения так, чтобы оставаться в бодрости.

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