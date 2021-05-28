Президент Франции Эммануэль Марон не исключил, что для некоторых групп французского населения вакцинация от коронавируса может быть обязательной. Он добавил, что сейчас рассматриваются все варианты.

Об этом сообщает BFM TV.

"Все двери открыты", - заявил Макрон, отвечая на вопрос о том, как он относится к идее обязательной вакцинации от коронавируса для представителей определенных профессий.

Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

Ранее "Подробности" писали о том, как группа крови влияет на склонность к тромбозу и кто в группе риска.