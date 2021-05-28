Готель для ластівок облаштував у себе на будинку житель угорського села Тамаші. Змайстрував гнізда для майже пів тисячі птахів. Каже - вони потребують захисту. Чому вісників весни щороку меншає і як їм допомогти - дивіться далі.

Угорець Ференц Матіч свою оселю ділить із майже півтисячею ластівок. Гнізда для них змайстрував власноруч із тирси й штукатурки, обмазав глиною, бо коричневий колір птахам до смаку, а білий вони оминають.

Ференц Матіч, орнітолог-ентузіаст:

Бачите білі помітки біля входу в гніздо? Вони означають, що там хтось живе. Тут усі місця зайняті. Птахам подобається цей бік будинку.

Усі звички пернатих чоловік знає, бо присвятив їм 12 років життя. Прагне вберегти цих пташок від зникнення.

Ференц Матіч, орнітолог-ентузіаст:

Спершу у мене було 10 гнізд, потім 20. А зараз уже 430, і більше до будинку не прилаштуєш. Заселені не всі, проте у пташок є вибір. Торік було 250 пар, а цього року, боюся, й того буде менше. Бо ластівок зараз побачиш рідше, ніж раніше.

З початку нинішнього століття популяція ластівок в Угорщині скоротилася більш як на 60 відсотків. Одна з причин - використання отрути від комах на полях. Так аграрії винищують пташиний корм, а взамін отримують ще масштабнішу крилату навалу - кажуть орнітологи.

Золтан Орбан, речник Угорської орнітологічної та природоохоронної асоціації:

Одна ластівка за час свого перебування у наших краях з'їдає щонайменше кілограм комах. Нескладно порахувати: якщо в Угорщині стало на два мільйони менше ластівок, значить щоліта нам докучатиме на дві тонни комах більше.

А ще крила ластівкам підрізає екстремальна погода - урагани, шторми, перепади температур. А останніми роками таких явищ побільшало через зміну клімату.

Ференц Матіч, орнітолог-ентузіаст:

У кожному гнізді на початку літа з'являється на світ по четверо-п'ятеро пташенят. У другому виводку ще кілька. За моїми підрахунками, троє-четверо ластів'ят з гнізда врешті дістаються місця зимівлі. Чимало гинуть у тропічних штормах, а вони значно почастішали.

Допомагати ластівкам Ференц заохочує і сусідів. Безкоштовно дарує будиночки для пернатих усім охочим подружитися з ними.