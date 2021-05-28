В пятницу, 28 мая, постоянный совет ОБСЕ на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на украинско-российской границе. Об этом сообщает МИД Украины.

Мандат миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк продлили до 31 июля - прежде мандат миссии продлевали на стандартный четырехмесячный период.

Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по сокращению срока продолжительности мандата миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России.

Украина также считает, что Россия стремится продолжать беспрепятственное поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированный Донбасс, поэтому не заинтересована в наблюдателях на границе.

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