Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Марией Шмид. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Собеседники обсудили итоги встречи советников лидеров стран - участниц "Нормандского формата", состоявшейся 26 мая во формате видеоконференции, а также ситуацию на Донбассе и ход работы миссии ОБСЕ в Украине.

Андрей Ермак сообщил, что на Донбассе снайперским выстрелом был убит украинский военный.

Мы пока не смогли согласовать совместное заявление о возврате к режиму полного прекращения огня. Хочу вас заверить, что Украина не остановится ни на минуту в продолжении работы, поскольку это касается жизни наших людей и безопасности нашей земли.

Со своей стороны, Хельга Мария Шмид отметила существенное ограничение свободы передвижения наблюдателей мониторинговой миссии.

Более 90% этих случаев - по ту сторону линии соприкосновения. Также тревожная тенденция - увеличение количества случаев глушения сигнала беспилотных летательных аппаратов, вмешательство в работу технических средств миссии.

Она также коснулась ситуации на КПВВ.

Хотела бы подчеркнуть необходимость того, чтобы линия соприкосновения в коем случае не стала линией раскола или раздела. Нужно прилагать максимум усилий, чтобы предоставлять соответствующую гуманитарную поддержку. Говорю также о пенсионном обеспечении. Должны быть предприняты шаги на пути к примирению. Конечно, COVID-19 внес свои коррективы в реалии - на 97% упало количество пересечений линии соприкосновения. Очень благодарна Украине за то, что с вашей стороны КПВВ остаются открытыми.

Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона акцентирует внимание на этих проблемах во время переговоров на всех международных площадках. Он добавил, что возможности решения указанных проблем возрастут при соблюдении режима прекращения огня.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поставку вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским. Также мы писали о том, что США будут привлечены к переговорам по Донбассу.

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