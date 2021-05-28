Министр инфраструктуры Александр Кубраков не намерен останавливаться на увольнении и. о. директора морского порта "Южный" Сергея Ковшара и планирует провести кадровые ревизии среди чиновников в ряде других подотчетных министерству предприятий. Об этом написало издание УНИАН.

Издание отмечает, что Ковшар первым уволенным чиновником с подозрением в участии в коррупционных схемах. Его обвиняли в причастности в сговоре с частным терминалом "ТИС" и нанесении многомиллионных убытков ГОКам и "Укрзализныце". По словам генерального директора Федерации работодателей транспорта Владимира Гусака, "УЗ" потеряет до 3 млн тонн грузов (10% грузового оборота), а в деньгах будет терять по полмиллиарда гривен в месяц, при этом ГОКи и вовсе могли остановить свою работу. "Это грозит дальнейшим сокращением промышленного производства и экспорта, которое приведет к снижению ВВП Украины, занятости и падению поступлений в госбюджет. По предварительным оценкам, будут сорваны экспортные контракты, а потеря валютной выручки составит около 300 млн долларов США", – заявили авторы письма промышленников премьеру и министру инфраструктуры.

Сергей Ковшар был назначен и.о. главы МТП "Южный" в августе 2020 года. Несмотря на отсутствие большого управленческого опыта в портовой отрасли, его назначение, как утверждают наблюдатели, лоббировали владельцы терминала "ТИС". Это решение вызвало возмущение у работников порта Южный: профсоюзы даже устроили забастовку, протестуя против назначения человека с сельскохозяйственной специальностью в морской порт. Во время руководства Ковшара портом предприятие получило убытки в размере 54 млн грн. за первое полугодие 2021 года из-за падения объемов перевалки руды. Однако это не помешало чиновнику выписывать себе премий на 1,5 млн грн. с начала года.

На момент назначения он уже являлся фигурантом уголовного производства № 4520170000592 по ст.191 ч.5 УК (хищение в особо-крупных размерах), открытого Национальным антикоррупционным бюро. По версии следствия Ковшар и другие чиновники порта причастны к организации коррупционных тендерных закупок. В частности, с 2017 по 2019 победителями большинства тендеров порта "Южный" оказались 14 частных компаний. С подачи Ковшара и других руководителей порта, в 2017-2018 гг. они выиграли более 50 тендеров на 300 млн грн., сумма завышения стоимости составила более 152 млн грн.

"По мнению наблюдателей, сохранить свою должность несмотря на убытки, Ковшар решил через лояльность к "партнерам" из ТИС. Однако, как стало понятно после решения Кубракова, эта ставка на "связи" не сыграла. В окружении министра отмечают, что такого рода решения об отставках коррупционеров могут стать в ближайшее время регулярными, поскольку схем в отраслях, подотчетных Мининфраструктуры накопилось более чем достаточно", - пишет издание.

"В первую очередь от работы будут отстранены фигуранты уголовных производств, а также чиновники, на которых поступают жалобы от бизнеса. Президент потребовал от вновь назначенных министров жестких кадровых решений для улучшения работы вверенных им ведомств. И у Кубракова есть желание подтвердить свой имидж эффективного менеджера, заработанный в "Укравтодоре", - цитируют журналисты собеседника в министерстве.

"Среди прочего, кадровые ревизии могут произойти в других портах, а также в Укртрансбезопасности и "Укрзализныце", где поставлена задача провести наконец максимально прозрачный конкурс на нового главу и не допустить "поглощения" его / ее реформаторских усилий "средним звеном" коррупционеров", - добавляет издание.