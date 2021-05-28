Медичні послуги Білорусі: Микола Скорик розказав про переваги медицини сусідів [ Редактировать ]
У Білорусі дуже високий стан медицини та розвинений ринок надання послуг у цій галузі. Про це у п'ятницю, 28 травня, ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розказав народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.
Якість білоруської медицини набагато - набагато вища, ніж української. Велика кількість громадян їде саме туди, тому що послуги набагато якісніші і нищі за ціною, ніж в інших країнах Європи.
Також Скорик додав, що в Україні зараз неможливо надати настільки ж якісні послуги, як надаються на території Білорусі.
Це важливий для нас ринок медичних послуг, тому що на сьогоднішній день ми невзмозі надавати нашим громадянам такий рівень послуг. На сьогоднішній день людей цікавить життя їхніх близьких.
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