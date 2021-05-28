У Білорусі дуже високий стан медицини та розвинений ринок надання послуг у цій галузі. Про це у п'ятницю, 28 травня, ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розказав народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.

Якість білоруської медицини набагато - набагато вища, ніж української. Велика кількість громадян їде саме туди, тому що послуги набагато якісніші і нищі за ціною, ніж в інших країнах Європи.

Також Скорик додав, що в Україні зараз неможливо надати настільки ж якісні послуги, як надаються на території Білорусі.