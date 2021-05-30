В ЕС подготовили и направили на согласование в Вашингтон предложение объединить усилия в противодействии России содержится в проекте совместного заявления саммита Евросоюз-США, подготовленного европейской стороной и направленного на согласование в Вашингтон.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно проекту заявления, подготовленному для ЕС и США, излагается, как обе стороны могут уйти от торговых споров эпохи Дональда Трампа, из-за которых экспорт более 18 миллиардов долларов стал предметом пошлин. В проекте утверждается, что общие ценности и интересы помогут обеим сторонам справиться с "беспрецедентными глобальными вызовами".



"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

В нем также предлагается тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю.

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Отмечается, саммит позволит Европе и США подтвердить твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов и укрепления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности "для более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира".



Кроме того, саммит станет первым визитом Джо Байдена в Европу в качестве президента. Ожидается, что обе стороны пообещают более тесное сотрудничество в областях, затрагивающих все уголки их экономики, и выступят против репрессий со стороны России против гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ - за день до встречи Байдена и президента России Владимира Путина в Женеве.

Саммит ЕС - США запланирован на 15 июня в Брюсселе.

Ранее была названа официальная дата и место встречи Байдена и Путина.

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