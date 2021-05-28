В пятницу, 28 мая, заместитель главы МИД Евгений Енин анонсировал переговоры президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что разговор состоится перед тем, как встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.

Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским.

Он также отметил, что министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Ранее была названа официальная дата и место встречи Байдена и Путина.

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