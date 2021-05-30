Керовані протитанкові ракети по людських будинках і навіть по дітях! Цього тижня на фронті ворог перейшов чергову межу. Найгарячіше було біля окупованої Горлівки. Там незаконні збройні формування гатили по селах. Зруйновані - кілька будинків і пошкоджені дороги. І навіть делегація ОБСЄ, яка з п'ятниці працювала на передовій - не стримала супротивника.

Як тримаються українські солдати?

Півдня тихо і тут в якийсь момент чуєш з тієї сторони тихенький "вихід" і прилітає великий "бах"!

Передова під Горлівкою - нині одне з найгарячіших місць на фронті.

Хлопці як помирали, так і помирають, як возили в госпіталю поранених, так і возять. Ну не діє перемир'я.

Це - Володимир. Каже: чи не щодня відбиваються від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять кулі, а потім - летять міни. Ось таке тут "кіно", - розповідає боєць і показує те, що вдалося зафільмувати на телефон.

Ось, поодинокі постріли пішли. Спочатку ти мусиш вийти і зрозуміти - звідки воно і що це. Чи це свої, чи це чужі, може ДРГ там. Я вийшов і почув свист кулі над головою. Зрозуміло. Це з тієї сторони.

Бойова тривога, хлопці вибігли на позицію і тут в один момент просто "бах", і все.

І хлопці кажуть: права на помилку не мають, бо ціна зависока - життя.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Можна просто очікувати в будь-яку мить обстріли. Тобто ми завжди напоготові.

Підтвердження цих слів чекати довго не довелося. Відповідати хлопці не стали. То був не прицільний постріл противника.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

То РПГ, а міг бути і ВОГ. - Часто в нас так буває? - Вчора так само було приблизно в той же час.

Бійці називають такі обстріли провокаціями. І вони теж завдають лиха. Селище Північне під Горлівкою. Вибиті шибки, побиті осколками будівлі. Пенсіонерка Валентина Миколаївна бідкається: смертоносний боєзаряд вибухнув поруч із її хатою. Близько сьомої вечора. Жінка якраз поралася по господарству.

І стекла заторохтіли, посипалось все, а когда вишли во двор там такое вот все (показує).

Військові визначили: ворог застосував керовані протитанкові ракети. Наголошують, керовані! Тобто навідник цієї зброї з того боку, через ось такий тонесенький дротик направляв у польоті боєзаряд аж до самого вибуху. Але жодних армійських позицій чи військової техніки тут немає й близько.

В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:

Це треба спитати у тих божевільних, які стріляли і у їхніх командирів, чому вони сюди стріляли. Ми не знаємо, нащо вони це зробили.

Іще одна ракета вибухнула за кілька сотень метрів звідси - на території гаражного кооперативу.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

ПТУР - це високоточна зброя. Протитанкова керована ракета. І вони не шкодуючи ніяких грошей просто постачають сотнями ті ракети. І вони й по цивільним ними запускають. Ну, як би розважаються. Летять ці ракети у цивільні сектори, або по особовому складу по піхоті. Ну це взагалі, якби десь комусь так сказати, що птуром по піхоті стріляють, то ніхто б у світі не повірив.

Жертв серед мирних жителів вдалося уникнути дивом, хоча під час обстрілу на вулицях було людно - поруч гуляли діти. Олексій каже: дочку встиг сховати. Дитина дуже перелякалася. Такого тут не траплялося з 2015 року.

Олексій, житель селища Північне:

И сразу закричал ей, чтобы она бежала в погреб. Все, ми спустились в погреб и второй сразу вот здесь выстрел.

В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:

Застосування саме протитанкових ракетних комплексів по мирному населенню містить собі ознаки злочину передбаченого в статті 438 КК України - це воєнний злочин.

А отже вихід один, - кажуть військові, - якщо угоди не працюють, чужинців з української землі треба випровадити.

Та звичайно, треба це все закінчувати. Скільки вже хлопців тут наших погинуло на цій землі Донецькій.