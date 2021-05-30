Загострення на передовій: околиці Горлівки потрапили під потужний ворожий обстріл [ Редактировать ]
Керовані протитанкові ракети по людських будинках і навіть по дітях! Цього тижня на фронті ворог перейшов чергову межу. Найгарячіше було біля окупованої Горлівки. Там незаконні збройні формування гатили по селах. Зруйновані - кілька будинків і пошкоджені дороги. І навіть делегація ОБСЄ, яка з п'ятниці працювала на передовій - не стримала супротивника.
Як тримаються українські солдати?
Півдня тихо і тут в якийсь момент чуєш з тієї сторони тихенький "вихід" і прилітає великий "бах"!
Передова під Горлівкою - нині одне з найгарячіших місць на фронті.
Хлопці як помирали, так і помирають, як возили в госпіталю поранених, так і возять. Ну не діє перемир'я.
Це - Володимир. Каже: чи не щодня відбиваються від ворожих атак. Починається все прозаїчно. Тишу порушують поодинокі постріли. Спочатку свистять кулі, а потім - летять міни. Ось таке тут "кіно", - розповідає боєць і показує те, що вдалося зафільмувати на телефон.
Ось, поодинокі постріли пішли. Спочатку ти мусиш вийти і зрозуміти - звідки воно і що це. Чи це свої, чи це чужі, може ДРГ там. Я вийшов і почув свист кулі над головою. Зрозуміло. Це з тієї сторони.
Бойова тривога, хлопці вибігли на позицію і тут в один момент просто "бах", і все.
І хлопці кажуть: права на помилку не мають, бо ціна зависока - життя.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Можна просто очікувати в будь-яку мить обстріли. Тобто ми завжди напоготові.
Підтвердження цих слів чекати довго не довелося. Відповідати хлопці не стали. То був не прицільний постріл противника.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
То РПГ, а міг бути і ВОГ. - Часто в нас так буває? - Вчора так само було приблизно в той же час.
Бійці називають такі обстріли провокаціями. І вони теж завдають лиха. Селище Північне під Горлівкою. Вибиті шибки, побиті осколками будівлі. Пенсіонерка Валентина Миколаївна бідкається: смертоносний боєзаряд вибухнув поруч із її хатою. Близько сьомої вечора. Жінка якраз поралася по господарству.
І стекла заторохтіли, посипалось все, а когда вишли во двор там такое вот все (показує).
Військові визначили: ворог застосував керовані протитанкові ракети. Наголошують, керовані! Тобто навідник цієї зброї з того боку, через ось такий тонесенький дротик направляв у польоті боєзаряд аж до самого вибуху. Але жодних армійських позицій чи військової техніки тут немає й близько.
В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:
Це треба спитати у тих божевільних, які стріляли і у їхніх командирів, чому вони сюди стріляли. Ми не знаємо, нащо вони це зробили.
Іще одна ракета вибухнула за кілька сотень метрів звідси - на території гаражного кооперативу.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
ПТУР - це високоточна зброя. Протитанкова керована ракета. І вони не шкодуючи ніяких грошей просто постачають сотнями ті ракети. І вони й по цивільним ними запускають. Ну, як би розважаються. Летять ці ракети у цивільні сектори, або по особовому складу по піхоті. Ну це взагалі, якби десь комусь так сказати, що птуром по піхоті стріляють, то ніхто б у світі не повірив.
Жертв серед мирних жителів вдалося уникнути дивом, хоча під час обстрілу на вулицях було людно - поруч гуляли діти. Олексій каже: дочку встиг сховати. Дитина дуже перелякалася. Такого тут не траплялося з 2015 року.
Олексій, житель селища Північне:
И сразу закричал ей, чтобы она бежала в погреб. Все, ми спустились в погреб и второй сразу вот здесь выстрел.
В'ячеслав Скоряк, офіцер Збройних сил України:
Застосування саме протитанкових ракетних комплексів по мирному населенню містить собі ознаки злочину передбаченого в статті 438 КК України - це воєнний злочин.
А отже вихід один, - кажуть військові, - якщо угоди не працюють, чужинців з української землі треба випровадити.
Та звичайно, треба це все закінчувати. Скільки вже хлопців тут наших погинуло на цій землі Донецькій.
Дати їм хорошого українського копняка, аби вони більше сюди не поверталися!
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