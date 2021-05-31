Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет настоящее жаркое лето, а также спрогнозировал, какая будет температура в июне, июле и августе.

Об этом пишет apostrophe.ua.

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По словам синоптика, в начале лета жары ожидать не стоит. В июне температура воздуха составит около +20+25 градусов. В июле станет жарче, а вот август будет самым знойным в этом сезоне.

Так, начало июля ожидается с около +29 градусами. При этом ожидаются тропические ливни и шквалы.

Самыми жаркими станут первые пятнадцать дней августа. В это время столбики термометров будут показывать около +33+35 градусов. Жара спадет до +30 только в середине месяца.

А с 22 августа нас ждет волна похолодания - температура воздуха снизится до +22+24 днем и +10+11 в ночное время.

Ранее сообщалось, что синоптик спрогнозировал опасную погоду на лето.

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