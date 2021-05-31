В Национальном парке Джарылгач в акватории Черного моря правоохранители изъяли 90 креветочных и 9 мисиновных сетей, с помощью которых осуществлялся вылов редких видов морских жителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Херсонской области.

Правоохранители выяснили, что длинна всех изъятых рыболовных орудий составляет 3 километра, а стоимость достигает 600 тысяч гривен. Незаконный улов в живом состоянии полицейские вернули обратно в естественную среду, предупредив ущерб государству на сумму более 5 миллионов гривен.

Общая длина незаконных орудий лова составляет 3 километра, а их стоимость - около 600 тысяч грн. В ходе проверки орудий лова выяснилось, что в них попала молодежь осетровых видов рыб, занесенных в Красную книгу, креветка, черноморские калканы, бычки, рыба-игла и крабы.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления всех причастных к преступлению. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом.

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Кроме того, в акватории Азовского моря сотрудники Госпогранслужбы спасли дельфина из сети браконьеров. Осматривая сети, пограничный наряд обнаружил в них живого дельфина, пограничники освободили млекопитающего и вернули в море.

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