200 редких серых журавлей, которые в январе погибали один за другим в "Аскании Новой" (Херсонская область), отравили. Это была стая птиц, которая залетела в заповедник еще в декабре, а зерном, вероятнее всего, отравилась за его пределами.

Директор заповедника Виктор Гавриленко рассказывал, что сначала стая потеряла вожаков, а потом терять силы начали и молодые птицы, которые также не выжили, сообщает life.pravda.com.ua.

Факт отравления подтвердила экоинспекция Херсонской области.

"При исследовании биологического материала и образцов зерна, которые были отобраны с целью исключения или подтверждения гибели птицы в результате отравления, было установлено, что образцы зерна токсичны, а птицы погибли от отека легких вследствие интоксикации организма неидентифицированным веществом антикоагулянтного действия", - говорится в сообщении ведомства.

Погибшие серые журавли

О том, что в "Аскании Новой" одна за другой гибнут редкие птицы, стало известно в январе. Тогда о подозрении на отравление заявила председатель Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

"Это не болезнь и не вирус. В их внутренних органах и мышцах нашли фосфид цинка, нитратов, нитритов, натрия хлористого, в пределах предельно допустимых концентраций. То есть причина - химикаты от агропредприятий. Есть две версии: первая - последствия борьбы с грызунами на полях; вторая - безответственный подход к утилизации протравленных зерна. Его могли просто выбросить на поле", - отметила Владислава Магалецкая.

По факту происшествия проводится досудебное расследование в отдельном уголовном производстве.

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