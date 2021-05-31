Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Сегодня Апелляционный суд Одессы фактически простил радикала Стерненко за все его преступления. Снял обвинения в разбое, отменил наказание за похищение человека и присудил год условно за хранение боевого патрона. Такое же наказание определено для его поддельника. Этот издевательский вердикт подтвердил: нынешняя власть не способна обеспечить справедливое наказание для нарушителей закона.

Оказалось, что в Украине есть привилегированная группа "неприкосновенных". Оказалось, что принадлежность к национал-радикальной группировке становится индульгенцией для убийц, похитителей и мучителей. Таких преступников покрывают правоохранительные органы и выпускают на свободу. А власть в это время трусливо прячется, пока кучка таких же бандитов ломится в офис Президента.

Для власти в Украине больше нет закона. Есть только инструмент, который она использует против своих оппонентов. Поэтому вместо обеспечения наказания реальных преступников, вся правоохранительная система занята фальсификацией дел против ОП-ЗЖ. Уголовные преследования и санкции направляются против оппозиционных политиков, независимых журналистов и тех, кто не согласен с властью.

Украине нужен мир, единство и законность. Нужно победить ксенофобию и нетерпимость, защитить права украинских граждан на свободу слова, мысли и совести. Но пока власть не прекратит бояться радикалов, заискивать и подыгрывать им, ни одна из этих задач не будет решена.