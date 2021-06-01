Російський суд в Ростові-на-Дону залишив у СІЗО 5 кримських татар. Тримання під вартою Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову І Шабану Умерову продовжили ще на 3 місяці. Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є потреба продовжувати арешт.

Нагадаю, 25 кримськотатарських громадських активістів затримали понад 2 роки тому. Начебто через причетність до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ визнали терористичною. Насправді, більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність".