Російський суд в Ростові-на-Дону залишив у СІЗО 5 кримських татар [ Редактировать ]
Російський суд в Ростові-на-Дону залишив у СІЗО 5 кримських татар. Тримання під вартою Ремзі Бекірову, Різі Ізетову, Фарходу Базарову, Раїму Айвазову І Шабану Умерову продовжили ще на 3 місяці. Прокурор не оприлюднив жодної причини, за якою є потреба продовжувати арешт.
Нагадаю, 25 кримськотатарських громадських активістів затримали понад 2 роки тому. Начебто через причетність до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ визнали терористичною. Насправді, більшість заарештованих є учасниками правозахисного об'єднання "Кримська солідарність".
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