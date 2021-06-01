Пакети під табу: Верховна Рада заборонила пластикові пакунки [ Редактировать ]
Купив пакет - скоїв злочин. Верховна Рада заборонила в Україні пластикові пакунки. Так звані пакети-"майки", які зараз у супермаркетах у необмеженій кількості, підуть у небуття першими.
Коли почнуть штрафувати за порушення? Та для якого пакування поки що зробили виняток? Дізнався Кирило Воронко.
Під заборону потрапили надтонкі, тонкі та оксорозкладні пластикові пакети. У закладах торгівлі, харчування та надання послуг розповсюджувати їх не можна. Але є виняток.
Ігор Кривошеєв, народний депутат, "Слуга народу":
Відповідно щодо пакетів, які використовуються для фасування круп, м'яса, свіжої риби. Відтермінування дії законопроєкту встановлене до 2023 року. Ці пакети, якщо у них товщина стіни більше 50 мікрометрів, вони не обмежуються. На даний момент. І ці пакети є більш дорогими, відповідно в покупця потенційного є вибір купувати пластиковий або придбати ось такий багаторазовий пластиковий пакет, який я тримаю в руці.
Потенційні користувачі пластикових пакетів на таку новину відреагували позитивно.
Конечно позитивно, ну конечно зачем нам пластиковые пакеты, я не знаю на счет этих, я надеюсь, что эти разлагаються, какие то био разлагательные что ли. Ну смысл от того что мы загрязняем среду нашу. Конечно лучше то, что щадит и бережет нашу природу.
Взяла з собою, намагаюся, щоб він був багаторазовий принаймні.
Також заборонять маркування "біо" та "біорозкладний", якщо пакети не мають здатності розкладатися за європейськими нормами.
Єгор Фірсов, керівник ГО "Офіс Довкілля", еколог
Є загальна статистика що десь на один рік середньостатистичний українець використовує більше 400 пакетиків. В Європі ця цифра близько 40 пакетиків на рік, тобто майже більше ніж в десятки раз. Більше того, дуже багато країн або обмежила використання цих пакетиків. або взагалі заборонила .Вони дуже сильно турбують тварин, які страждають через це. Дуже багато птахів, наприклад, плутаються в цих пластикових пакетиках. Дуже багато вони потрапляють до шлунків тварин і це призводить до загибелі, більше того я вам скажу ми дуже часто можемо бачити, як затоплюють цілі міста після дощу і я можу сказати, що одна з причин це малесенький целофановий пакетик, які забиваються в ливньовки і не дають воді правильно циркулювати і виводити воду з міста.
Якщо продавець порушив заборону на розповсюдження пакетів, його можуть оштрафувати від тисячі сімсот до трьох з половиною тисяч гривень. За повторне порушення - сума зросте майже втричі.
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Насамперед це стосується так званих пакетів-майок, які в необмеженій кількості розповсюджують у закладах торгівлі
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