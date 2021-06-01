У вівторок, 1 червня, під час політної передачі "Акцент" на телеканалі НТН український громадський діяч, політик, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Ковальчук розповів про ресурсний законопроект, який дасть змогу принести до бюджету до 60 млрд грн - з одного боку. А з іншого, дасть змогу усунути перекоси та невмотивовані податкові пільги

Цей законопроект для початку має бути підтриманий в залі Верховної Ради. І мова йде про ту ініціативу, яка була підтримана урядом 12 травня про встановлення прозорого механізму нарахування рентної плати від добування залізної руди. На сьогоднішній день шлях обрахування ведеться шляхом ставки на практичну собівартість видобутку руди, а пропонується встановити диференційовані ставки в залежності ринкової вартості і вмісту заліза в окремому виді руді.

"Якщо сьогоднішня ціна 178 доларів, то по новому законопроекту буде близько 14%саме від вартості ринкової", - додав він.

На питання, чи ці 60 млрд, які потенційно потраплять до держбюджету, вони підуть на пенсії, зарплати вчителям, медикам, він відповів:

Звичайно. Пенсії були проіндексовані, мінімальна зарплата була збільшення.

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