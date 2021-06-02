Декларирование ценных бумаг: в Украине изменили требования [ Редактировать ]
В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг. Соответствующий закон с 2 июня вступил в силу. Документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Отныне не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность. Они также должны совокупно не превышать 5% голосующих акций общества.
Отменяется требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.
В декларацию не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Они не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования, также декларироваться не будет.
Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной рады.
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