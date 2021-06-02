В Украине изменили требования к декларированию ценных бумаг. Соответствующий закон с 2 июня вступил в силу. Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Отныне не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность. Они также должны совокупно не превышать 5% голосующих акций общества.

Отменяется требование о предоставлении номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.

В декларацию не включают операции по обмену валют как расходы и сделки. Они не требуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования, также декларироваться не будет.

Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Верховной рады.

Читайте также, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании поддержала в первом чтении инициативу президента о так называемой налоговой амнистии. В долгосрочной перспективе такие льготы вредят взысканию налогов, считают в фонде, демотивируя граждан.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.