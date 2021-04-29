В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг [ Редактировать ]
В Украине изменят требования к декларированию ценных бумаг. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания Верховной Рады.
"За" проголосовали 270 депутатов.
Не подлежат декларированию акции акционерного общества - резидента Украины, совокупная номинальная стоимость которых не превышает 0,25 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января года, в котором лицо-владелец назначено (избрано) на должность, и совокупно не превышают 5% голосующих акций общества.
Документ исключает требование об указании номеров счетов, на которых учитываются некомпенсированные сбережения Сбербанка СССР.
Ко второму чтению профильный комитет решил не включать в декларацию операции по обмену валют как расходы и сделки. Такие операции не потребуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Предусмотрено также не включать в декларацию как объекты недвижимости помещение общественной приемной народного депутата, если оно является государственной коммунальной собственностью и находится в аренде или на ином праве пользования.
Из перечня лиц, в отношении которых проводится спецпроверка и полная проверка декларации, исключили советников председателя Рады.
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