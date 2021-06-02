В среду, 2 июня, Украине начались переговоры с иранской стороной относительно сбитого рейса Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Переговоры продлятся два дня. Украинская сторона имеет ряд вопросов.

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Так, Украина будет просить подтвердить факт завершения следствия.

Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном в деле PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в збитті украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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