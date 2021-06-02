Авиакатастрофа МАУ: на чем будет настаивать Украина в переговорах с Ираном [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, Украине начались переговоры с иранской стороной относительно сбитого рейса Международных авиалиний Украины (МАУ). Об этом в Twitter сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
Переговоры продлятся два дня. Украинская сторона имеет ряд вопросов.
Так, Украина будет просить подтвердить факт завершения следствия.
Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном в деле PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в збитті украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато.
Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.
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