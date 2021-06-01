Авиакатастрофа МАУ: в Киев прибыла иранская делегация [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, в Украину на переговоры прибыла делегация из Ирана по сбитому под Тегераном рейсу МАУ. Об этом сообщил посол Ирана в Киеве Манучехр Моради на своей странице в Twitter.
Так, будет проходить третий раунд переговоров между двумя странами.
Делегация Исламской Республики Иран во главе с г-ном Мохсеном Бахарвандом… прибыла сегодня в Украину для обсуждения третьего раунда переговоров между двумя странами по техническим и правовым аспектам трагической катастрофы украинского PS752.
Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.
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