Кабмин утвердил безвиз с еще одной страной [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.
Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.
Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.
Ранее мы писали о том, что Китай создал препарат для COVID-вакцинации в три этапа. Читайте также, как Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с островным государством Сент-Винсент и Гренадины. Туристы из Украины получат право посещать Сент-Винсент и Гренадины сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз.
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