В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.

Ранее мы писали о том, что Китай создал препарат для COVID-вакцинации в три этапа. Читайте также, как Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с островным государством Сент-Винсент и Гренадины. Туристы из Украины получат право посещать Сент-Винсент и Гренадины сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.