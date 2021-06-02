У середу, 2 червня, в ефірі програми "Акцент" на телеканалі "НТН" народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко розповів про складні відносини України з державами-сусідами.

"Люди, коли обирали президентом Володимира Зеленського, вони обирали президента миру. І найголовніше очікування у людей було, що прийде мир та закінчиться війна, що ми почнемо виходити із постійного стресу загроз, викликів і небезпек на наших кордонах. Натомість за два роки оцих загроз, викликів та небезпек не зменшилось, а й зросло", - зазначив депутат.

Він також зауважив: "Нажаль віддаляється все більше план по реалізації "Мінських домовленостей" як єдиного можливого існуючого сьогодні плану миру. Погіршилась і стала загрозливою ситуація з боку Білорусі. Достатньо непроста ситуація з боку Молдови, Угорщини. Вони несуть в собі напруженість у відносинах".

Депутат додав, що причина цьому - непрофесійні рішення, ухвалені урядом.

"За ці два роки напруженість на всіх наших кордонах тільки посилилась. На мій погляд, це багато в чому через непрофесійність часом неефективних неправильних рішень, які ухвалювались Радою від перших осіб до тих відомств, які відповідальні", - сказав Павленко.