Роман Протасевич запідозрив зраду соратника [ Редактировать ]
Білоруські ЗМІ оприлюднили нові кадри допиту Романа Протасевича. На ньому він розповідає, що його міг зрадити соратник через особистий конфлікт. Протасевич каже, щойно поділився з ним планами летіти з Греції до Литви, як його затримали білоруські силовики. Ім'я товариша у відео не прозвучало.
Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу "Нєхта" Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі, йому загрожує смертна кара.
Роман Протасевич, білоруський опозиціонер:
С учетом того, что, естественно, так как я находился в СИЗО, у меня не было доступа к никакой информации, то одна из первых вещей, которую я себе подумал, что меня просто подставили. Потому что я это нигде не говорил. А как только я это сказал, я сразу оказался в Минске. Вот сразу.
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