Білоруські ЗМІ оприлюднили нові кадри допиту Романа Протасевича. На ньому він розповідає, що його міг зрадити соратник через особистий конфлікт. Протасевич каже, щойно поділився з ним планами летіти з Греції до Литви, як його затримали білоруські силовики. Ім'я товариша у відео не прозвучало.

Нагадаю, колишнього головного редактора опозиційного ресурсу "Нєхта" Романа Протасевича заарештували після вимушеної посадки літака Ryanair у Мінську 23 травня. Опозиціонера звинувачують у тероризмі, йому загрожує смертна кара.

Роман Протасевич, білоруський опозиціонер: