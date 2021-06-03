Сенат Чехії розгляне імпічмент президента [ Редактировать ]
"Не здатний виконувати свої обов'язки" - питання про імпічмент чеського президента Мілоша Земана розглянуть у Сенаті. Причиною такого рішення називають поведінку очільника держави в ситуації щодо вибухів у Врбетице. Яка, мовляв, "суперечить Конституції".
Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про причетність співробітників ГРУ до атаки на військові склади у 2014.
Своє чергою, Земан говорив, що вибухи могли статися через людську помилку. Раніше його неодноразово критикували за "підігравання" Росії.
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