Причиною такого рішення називають поведінку очільника держави в ситуації щодо вибухів у Врбетице

"Не здатний виконувати свої обов'язки" - питання про імпічмент чеського президента Мілоша Земана розглянуть у Сенаті. Причиною такого рішення називають поведінку очільника держави в ситуації щодо вибухів у Врбетице. Яка, мовляв, "суперечить Конституції".

Нагадаю, у квітні прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив про причетність співробітників ГРУ до атаки на військові склади у 2014.

Своє чергою, Земан говорив, що вибухи могли статися через людську помилку. Раніше його неодноразово критикували за "підігравання" Росії.