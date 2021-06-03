На Закарпатье суд оправдал сотрудника СБУ, который пьяным избил женщину-полицейского (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На Закарпатье пьяный сотрудник СБУ Анатолий Сикора избил сотрудницу патрульной полиции Марию Семенюк, однако был оправдан судом. Об этом сообщил в Facebook журналист Константин Андриюк.
Копы остановили автомобиль, за рулем которого находился Сикора в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина показал свое удостоверение, а когда "корочка" не сработала, набросился на полицейскую с кулаками. Из-за полученных травм женщина оказалась на больничной койке.
Расследование данного дела вели следователи ГБР, Анатолию Сикоре сообщили о подозрение в сопротивлении полиции при исполнении служебных обязанностей (ч.2 ст.342 УКУ).
Дело об избиении сотрудника полиции при исполнении рассматривала судья Мукачевского городского районного суда Оксана Маргитич (на фото).
Она признала Анатолия Сикору невиновным, а свой оправдательный вердикт объяснила следующим образом:
Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья.
Пользователи сети объясняют это тем, что Анатолий Сикора не рядовой сотрудник СБУ, а начальник одного из отделов, советник и консультант различных чиновников.
Напомним, что под Киевом водитель-нарушитель намеренно сбил полицейского, который скомандовал ему остановиться.
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