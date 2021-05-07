Городе Вишнево Киевской области водитель намеренно сбил сотрудника полиции и провез его на капоте. Об этом в Facebook сообщил начальник ГE Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

По его словам, правоохранитель подошел к автомобилю мужчины, чтобы выписать штраф, однако тот внезапно сбил его с ног и совершил еще несколько ДТП.

Фото: Нацполиция

Когда сотрудник полиции обратился к водителю для составления админпротокола, тот сначала не реагировал, а потом попытался скрыться и совершил наезд на сотрудника полиции. В результате совершил еще три ДТП.

Отмечается, что после задержания нарушитель отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в крови. К счастью сотрудник полиции остался жив и не получил травмы.

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