На Закарпатье из старинной гуцульской церкви украли 300-килограммовый сейф (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На Закарпатье обокрали старинную деревянную гуцульскую Плитоватскую церковь Преображения Господнего. Об этом сообщил в Facebook настоятель храма Кристиан Рущак.
Преступление совершено в поселке Ясиня Раховского района в ночь на 24 мая. Под покровом ночи воры выломали боковые двери в церкви и украли 300-килограммовый австрийский сейф.
В нем настоятель храма хранил документы на землю, святые книги и церковные (приходские) деньги, которые прихожане собирали, чтобы оплатить работу мастеров-реставраторов.
Логично предположить, что это делали люди, которые конкретно знали, что в церкви есть сейф, и точно это не был один вор, потому что сейф весит более 300 килограммов. Его тянули через весь храм: следы от хранилища, частицы краски мы нашли на полу, во дворе храма и на скамье, на которой и тянули сейф. Также логично, что его не несли, а на чем то увезли.
Настоятель сетует, что в храме не были установлены камеры видеонаблюдения - их планировали установить после реставрации крыши.
Священник обратился в полицию с заявлением о преступлении. В храме уже побывали правоохранители и эксперты. Также отец Кристиан попросил помочь найти воров местную общину.
Старинная гуцульская церковь, о которой идет речь, возведена в 18 веке. Она находится между поселками Ясиня и Лазещина в урочище Плитоватый.
Напомним, что недавно в городе Стрый Львовской области дотла выгорел старинный деревянный храм священномученика Иосафата Коцилоского, принадлежащий Украинской греко-католической церкви.
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