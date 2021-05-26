На Закарпатье обокрали старинную деревянную гуцульскую Плитоватскую церковь Преображения Господнего. Об этом сообщил в Facebook настоятель храма Кристиан Рущак.

Преступление совершено в поселке Ясиня Раховского района в ночь на 24 мая. Под покровом ночи воры выломали боковые двери в церкви и украли 300-килограммовый австрийский сейф.

В нем настоятель храма хранил документы на землю, святые книги и церковные (приходские) деньги, которые прихожане собирали, чтобы оплатить работу мастеров-реставраторов.

Логично предположить, что это делали люди, которые конкретно знали, что в церкви есть сейф, и точно это не был один вор, потому что сейф весит более 300 килограммов. Его тянули через весь храм: следы от хранилища, частицы краски мы нашли на полу, во дворе храма и на скамье, на которой и тянули сейф. Также логично, что его не несли, а на чем то увезли.

Настоятель сетует, что в храме не были установлены камеры видеонаблюдения - их планировали установить после реставрации крыши.

Священник обратился в полицию с заявлением о преступлении. В храме уже побывали правоохранители и эксперты. Также отец Кристиан попросил помочь найти воров местную общину.

Старинная гуцульская церковь, о которой идет речь, возведена в 18 веке. Она находится между поселками Ясиня и Лазещина в урочище Плитоватый.

Напомним, что недавно в городе Стрый Львовской области дотла выгорел старинный деревянный храм священномученика Иосафата Коцилоского, принадлежащий Украинской греко-католической церкви.