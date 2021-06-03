В Украину привезли партию вакцины AstraZeneca: кто получит прививку [ Редактировать ]
На территорию Украины доставили новую партию вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca. Препарат смогут получить те граждане, которые были привиты первой дозой препарата Covishield/AstraZeneca.
Также в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список людей, которые получат укол препаратом:
- Медики и работники учреждений здравоохранения;
- Участники Операции объединенных сил на востоке;
- Социальные работники, священнослужители, сотрудники МВД, СБУ;
- Людей в возрасте 65+.
Отмечается, что вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники. Известно, что в Украину уже поступили четыре партии вакцин, благодаря глобальному механизму COVAX.
Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.
Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 1 008 859 человек
В пятницу, 28 мая, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в стране откроют три новых центра массовой вакцинации населения от коронавируса
Bммунизация украинцев проходила с помощью 255 мобильных бригад и пунктов вакцинации
Всего с начала кампании по вакцинации препарат получили более 977 тысяч человек
Верховна Рада сьогодні почала день з голосування за останній закон з пакета земельної реформи, а закінчила - звільненнями урядовців. Як змінився Уряд? І як виглядатимуть земельні торги в інтернеті?