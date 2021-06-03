На территорию Украины доставили новую партию вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca. Препарат смогут получить те граждане, которые были привиты первой дозой препарата Covishield/AstraZeneca.

Также в Министерстве здравоохранения Украины обнародовали список людей, которые получат укол препаратом:

Медики и работники учреждений здравоохранения;

Участники Операции объединенных сил на востоке;

Социальные работники, священнослужители, сотрудники МВД, СБУ;

Людей в возрасте 65+.

Отмечается, что вторую прививку получат люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественники. Известно, что в Украину уже поступили четыре партии вакцин, благодаря глобальному механизму COVAX.

Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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