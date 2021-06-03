США поделятся вакциной с Украиной [ Редактировать ]
США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
6 миллионов доз будут распределены через механизм COVAX и будут направлены в:
- Мексику,
- Канаду,
- Южную Корею,
- Западный берег реки Иордан и сектор Газа,
- Украину,
- Косово,
- Гаити,
- Грузию,
- Египет,
- Иорданию,
- Ирак и Йемен,
- а также медработникам из ООН.
Кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки. Между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.
Всего первый транш вакцин составит 25 млн доз вакцин.
Читайте также, семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС. С сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Штамм, который уже прозвали "британским", будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", в Бразилии - "Гамма".
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