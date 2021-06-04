В Ужгороді викрили махінації на іспитах в медичному університеті [ Редактировать ]
В Ужгороді викрили махінації під час складання іспиту в медичному університеті. Там замість студентів на екзамен пішли інтерни й випускники вишів. Фото у паспортах переклеїли заздалегідь.
Поліція повідомляє про 20 людей, яких спіймали на фальсифікаціях. Підробку документів помітили співробітники Центру тестування й повідомили про це поліції. Правоохоронці перевіряють, чи причетні до оборудки викладачі та адміністрація університету.
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