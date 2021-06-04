После гибели шестиклассника во время экскурсии на водопаде Каменка в школах Львова начали массово отменять поездки. Отныне экскурсии планируют проводить только в присутствии родителей школьников, пишет rupor.info.

Для изучения ситуации на водопад направилась специальная комиссия. Она должна решить, как обезопасить это место для туристов.

Читайте также В Канаде на территории бывшей школы нашли останки 215 детей

Местный сайт Тvoemisto.tv со ссылкой на директора Сколивской ЦРБ Олега Андрусишина сообщает, что учительница подростка после сердечного приступа до сих пор находится в реанимации в состоянии средней тяжести. По словам медиков, женщине необходимо дообследоваться, ее готовят к компьютерной томографии.

"Когда будет результат, тогда будем решать, каким будет дальнейшее лечение пациентки и где", - отметил врач.

Напомним, 2 июня в селе Каменка Львовской области погиб шестиклассник, который вместе с классом приехал на экскурсию к водопаду. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели, но тщетно.

У классной руководительницы школьника после трагедии случился сердечный приступ, она попала в реанимацию.

По факту гибели подростка полиция Львовской области открыла уголовное производство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.