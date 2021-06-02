Во Львовской области школьная экскурсия закончилась трагедией [ Редактировать ]
В среду, 2 июня, в Стрыйском районе Львовской области произошла трагедия - во время экскурсии на водопад погиб ученик 6 класса одной из школ Львова. По факту трагедии будет проведено расследование, говорится на сайте Львовского горсовета.
Отмечается, что школьник погиб на экскурсии в село Каменка Стрыйского района.
"...ученик 6 класса подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму. Реанимационные мероприятия врачей скорой помощи не смогли спасти ребенка", - говорится в сообщении.
Спасателям в 11:56 сообщили, что Каменке в водопаде тонет ребенок, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.
Позже сотрудники ведомства выяснили, что мальчик находился возле водопада, а потом упал и оказался под водой. Ребенок зацепился за дерево. Спасатели разрезали дерево, вытащили школьника и передали медикам.
Медики констатировали смерть пострадавшего. Умерший оказался жителем Львова, 2009 года рождения.
Напомним, во время школьных экскурсий ответственность за детей несут учителя, которые их сопровождают. В других случаях ответственность за несовершеннолетних лежит на плечах родителей.
Ранее мы писали о том, что в Харькове нашли мертвым пропавшего школьника. Также сообщалось, что в Киеве осиротевший из-за COVID-19 подросток покончил с собой.
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