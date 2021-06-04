Вакцинация в Украине: сколько людей привились за сутки [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 3 июня, в Украине провели 50 840 вакцинаций от коронавируса. Это на 16 тысяч превышает прошлый показатель. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Первую дозу получил 46 868 человек, еще 3 972 - были привиты повторно. Накануне в стране работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов вакцинации.
- По данным СНБО, большинство прививок - 32 489 тысяч - сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech.
- Более, чем 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac.
- Вакциной от AstraZeneca привили менее 800 человек.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 123 663 человека. При этом две дозы получили - 142 062. Всего проведено 1 265 723 прививки.
По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек..
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 6 101
- Винницкая область - 3 348
- Волынская область - 962
- Днепропетровская область - 4 109
- Донецкая область - 575
- Житомирская область - 1 269
- Закарпатская область - 404
- Запорожская область - 1 955
- Ивано-Франковская область - 341
- Киевская область - 4 226
- Кировоградская область - 137
- Луганская область - 368
- Львовская область - 830
- Николаевская область - 1 864
- Одесская область - 1 012
- Полтавская область - 5 565
- Ривненская область - 1 204
- Сумская область - 1 707
- Тернопольская область - 271
- Харьковская область - 4 603
- Херсонская область - 1 573
- Хмельницкая область - 1 751
- Черкасская область - 264
- Черновицкая область - 617
- Черниговская область - 1 812.
Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.
Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Больше всего за минувшие 24 часа иммунизировано жителей Киева и Днепропетровщины
Во вторник, 1 июня, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат
Во вторник, 1 июня, Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac
За минувшие выходные, 29-30 мая, в Киеве в Центре вакцинации 3 467 жителям страны сделали прививки от коронавируса
В пятницу, 28 мая, в Министерстве здравоохранения заявили о том, что в стране откроют три новых центра массовой вакцинации населения от коронавируса