За прошедшие сутки, 3 июня, в Украине провели 50 840 вакцинаций от коронавируса. Это на 16 тысяч превышает прошлый показатель. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Первую дозу получил 46 868 человек, еще 3 972 - были привиты повторно. Накануне в стране работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов вакцинации.

По данным СНБО, большинство прививок - 32 489 тысяч - сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech .

производства . Более, чем 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac .

сделали китайской вакциной . Вакциной от AstraZeneca привили менее 800 человек.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 123 663 человека. При этом две дозы получили - 142 062. Всего проведено 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 630 381 человек..

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 6 101

Винницкая область - 3 348

Волынская область - 962

Днепропетровская область - 4 109

Донецкая область - 575

Житомирская область - 1 269

Закарпатская область - 404

Запорожская область - 1 955

Ивано-Франковская область - 341

Киевская область - 4 226

Кировоградская область - 137

Луганская область - 368

Львовская область - 830

Николаевская область - 1 864

Одесская область - 1 012

Полтавская область - 5 565

Ривненская область - 1 204

Сумская область - 1 707

Тернопольская область - 271

Харьковская область - 4 603

Херсонская область - 1 573

Хмельницкая область - 1 751

Черкасская область - 264

Черновицкая область - 617

Черниговская область - 1 812.

Читайте также, США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина, кроме того, США поделятся вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки, между этими странами будут распределены почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало в стране вакцину для иммунизации от COVID-19 AstraZeneca, которая была произведена на территории Европейского Союза. Препарат для экстренного применения уже был одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.