Чиновник времен Януковича Румянцев может возглавить Закарпатскую таможню - Голобуцкий [ Редактировать ]
Закарпатскую таможню может возглавить Николай Румянцев, связанный с системой государственного рэкета времен Януковича. Его назначение лоббируют генералы беглого экс-президента во главе с Вадимом Слюсаревым, а также местный "контрабандный бизнес". Об этом сообщил в facebook блогер и политэксперт Алексей Голобуцкий.
Вадим Слюсарев - генерал времен Януковича, фигурант списков Миротворца. По данным Голобуцкого, Слюсарев - смотрящий и "собиратель" денег для ОП за контрабандные потоки сигарет. Вместе с ним кандидатуру Румянцева активно продвигают генералы СБУ Артюхов и Аркуш, под присмотром которых Румянцев в прошлом работал в столичном СБУ по линии экономики. При Януковиче Румянцев также возглавлял управление противодействия экономической преступности ГУ ГФС в Харьковской области.
"То есть теоретически Румянцев просто не может не иметь талантов, в которых так сильно нуждаются представители "контрабандного бизнеса". Ну и, конечно, такой человек однозначно поймет их проблемы и найдет пути их решения - абсолютно бесплатно, конечно, все другое - злобные наветы! А для генералов-кураторов он вообще "свой", как человек из СБУ", - пишет Голобуцкий.
Он заявил, что назначение Румянцева главой Закарпатской таможни дискредитирует все усилия президента и СНБО по борьбе с контрабандистами.
Как пишет блогер Кирилл Сазонов, Румянцев во главе таможни Закарпатья также на руку "контрабандному бизнесу".
"Основные интересанты - местные, которых мы немного знаем. Это попавший в немилость и под санкции РНБО Валерий Пересоляк, а также нардепы депутатской группы "Довіра" Валерий Лунченко и Василь Петевка. Люди, которых жители Закарпатья как раз и связывают с контрабасом. Они, к слову, стоят за созданием региональной партии "Рідне Закарпаття""
по теме
До конца текущего года новое руководство Государственной таможенной службы планирует сформировать мощный кадровый костяк
Батьки вірять, що завдяки допомозі небайдужих їхній синочок таки зможе стати на ноги й забути про хворобу
Студенти за гроші відряджали складати підсумковий екзамен замість себе інших людей і задля цього вклеювали їхні фото у свої паспорти
Чому за злочини проти дітей у нас занадто м'яке покарання і скільки малюків стали маленькими жертвами дорослих злочинів?
Сьогодні, у Харкові проголосували за звільнення з посади голови обласної фракції СН Тетяни Єгорової-Луценко