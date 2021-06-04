Закарпатскую таможню может возглавить Николай Румянцев, связанный с системой государственного рэкета времен Януковича. Его назначение лоббируют генералы беглого экс-президента во главе с Вадимом Слюсаревым, а также местный "контрабандный бизнес". Об этом сообщил в facebook блогер и политэксперт Алексей Голобуцкий.

Вадим Слюсарев - генерал времен Януковича, фигурант списков Миротворца. По данным Голобуцкого, Слюсарев - смотрящий и "собиратель" денег для ОП за контрабандные потоки сигарет. Вместе с ним кандидатуру Румянцева активно продвигают генералы СБУ Артюхов и Аркуш, под присмотром которых Румянцев в прошлом работал в столичном СБУ по линии экономики. При Януковиче Румянцев также возглавлял управление противодействия экономической преступности ГУ ГФС в Харьковской области.

"То есть теоретически Румянцев просто не может не иметь талантов, в которых так сильно нуждаются представители "контрабандного бизнеса". Ну и, конечно, такой человек однозначно поймет их проблемы и найдет пути их решения - абсолютно бесплатно, конечно, все другое - злобные наветы! А для генералов-кураторов он вообще "свой", как человек из СБУ", - пишет Голобуцкий.

Он заявил, что назначение Румянцева главой Закарпатской таможни дискредитирует все усилия президента и СНБО по борьбе с контрабандистами.

Как пишет блогер Кирилл Сазонов, Румянцев во главе таможни Закарпатья также на руку "контрабандному бизнесу".

"Основные интересанты - местные, которых мы немного знаем. Это попавший в немилость и под санкции РНБО Валерий Пересоляк, а также нардепы депутатской группы "Довіра" Валерий Лунченко и Василь Петевка. Люди, которых жители Закарпатья как раз и связывают с контрабасом. Они, к слову, стоят за созданием региональной партии "Рідне Закарпаття""