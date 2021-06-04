10 километров сетей, 17 лодок, подпольный рыбный цех и почти тонна браконьерского улова ежесуточно - именно так работали преступная группа браконьеров, которую разоблачила полиция Киевской области. Об этом сообщил в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Подпольный вылов рыбы в промышленном масштабе осуществляли 13 человек во главе с двумя братьями 39 и 48 лет. Для прикрытия преступной деятельности фигуранты привлекли даже работника рыбинспекции, который заблаговременно предупреждал злоумышленников о запланированных проверках правоохранителей.

Браконьеры работали в акваториях Вышгородского района, в том числе в зоне отчуждения, не прекращали работу и в период нереста, использовали электроудочки. Весь незаконный улов доставляли на замаскированные от посторонних причалы.

Сом, щука, линь, судак - все это регулярно попадало в сети браконьеров, ежемесячная выручка которых составила более полумиллиона гривен!

Братья-браконьеры даже обустроили замаскированные базы по отлову и сортировке рыбы, имели специальные подпольные холодильные камеры, где хранили вылов к отправке на продажу в столицу.

Своими действиями мужчины нанесли непоправимый вред экологии Киевской области, ведь уничтожена популяция рыбы восстанавливаться очень долго.

Двух организаторов группы уже задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранеее "Подробности", писали о пьяном браконьере, который трогательно прощался со своей лодкой.