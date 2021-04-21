В Киевской области, где с 1 апреля действует запрет на вылов рыбы во время нереста, задержали мужчин, рыбачивших с лодки. Плавсредство изъяли правоохранители.

На Youtube-канале Киевского рыбоохранного патруля выложили видео, как нетрезвый мужчина трогательно прощается со своей лодкой.

"Пока, моя любимая. Я знаю, что суд будет, а тебя х..р побачу", - горько сказал мужчина, сворачивая надувную лодку, а потом поцеловал ее.

В Рыбинспекции сообщили, что трое мужчин рыбачили в местном пруде в Ясногородке Фастовского района. С помощи сеток они добыли полсотни карасей (6 кило). Ущерб от их действий оценивается в 850 грн. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 УКУ.

Напомним, что с 1 апреля в столице и Киевской области введен нерестовый запрет на вылов рыбы. В этот период запрещается использование плавсредств в определенных местах нереста, промышленное рыболовство, осуществление подводной охоты, проведения соревнований по спортивному рыболовству, а также дноуглубительных, взрывных и других работ в местах массового нереста водных биоресурсов.

Разрешается любительское рыболовство до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега.

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