"До побачення, моя любимая": под Киевом пьяный браконьер трогательно простился с лодкой (видео) [ Редактировать ]
Источник: Киевский рыбоохранный патруль
В Киевской области, где с 1 апреля действует запрет на вылов рыбы во время нереста, задержали мужчин, рыбачивших с лодки. Плавсредство изъяли правоохранители.
На Youtube-канале Киевского рыбоохранного патруля выложили видео, как нетрезвый мужчина трогательно прощается со своей лодкой.
"Пока, моя любимая. Я знаю, что суд будет, а тебя х..р побачу", - горько сказал мужчина, сворачивая надувную лодку, а потом поцеловал ее.
В Рыбинспекции сообщили, что трое мужчин рыбачили в местном пруде в Ясногородке Фастовского района. С помощи сеток они добыли полсотни карасей (6 кило). Ущерб от их действий оценивается в 850 грн. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 249 УКУ.
Напомним, что с 1 апреля в столице и Киевской области введен нерестовый запрет на вылов рыбы. В этот период запрещается использование плавсредств в определенных местах нереста, промышленное рыболовство, осуществление подводной охоты, проведения соревнований по спортивному рыболовству, а также дноуглубительных, взрывных и других работ в местах массового нереста водных биоресурсов.
Разрешается любительское рыболовство до 3 кг рыбы на одного человека одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега.
Ранее "Подробности" сообщали о браконьерах с Буковины, которые наловили рыбы на 2 миллиона гривен.
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