Для початку літа це небачена аномалія

Сніг улітку це не лише про українські Карпати, а й про сонячну Туреччину. Після злив Чорноморський регіон неочікувано накрили хуртовини.

Сніг випав у високогірних районах на висоті понад дві тисячі метрів над рівнем моря. Для початку літа це небачена аномалія. Хоча опади були недовготривалими, сніг встиг вкрити тонким шаром будинки та дороги.