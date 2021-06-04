Туреччина накрило літньою хуртовиною [ Редактировать ]
Сніг улітку це не лише про українські Карпати, а й про сонячну Туреччину. Після злив Чорноморський регіон неочікувано накрили хуртовини.
Сніг випав у високогірних районах на висоті понад дві тисячі метрів над рівнем моря. Для початку літа це небачена аномалія. Хоча опади були недовготривалими, сніг встиг вкрити тонким шаром будинки та дороги.
по теме
Хоча опади були недовготривалими, сніг встиг вкрити тонким шаром будинки та дороги
У селищі Ляпіне під водою опинилися будинки, двори й городи, загинуло чимало домашньої птиці. Мешканцям приватного сектору довелося просити допомоги в рятувальників.
В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра
Такої повені місцеві мешканці й не пригадують - картина просто приголомшлива
З берегів вийшла річка Гнилокиш - від підтоплень потерпають мешканці приватного сектору