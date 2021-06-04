У п'ятницю ввечері, 4 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" директор департаменту Національних гарячих ліній "Ла-Страда України" Альона Кривуляк розповіла про насильство над дітьми в Україні.

"Я вже доволі давно (ще з 2013 року) координую діяльність гарячої лінії для дітей та молоді. Звичайно, тематика насильства стосовно дітей - це одна із основних тенденцій, з якими до нас найчастіше звертаються на гарячу лінію. І насправді історія (про вбивство 5-річного Кирила Тлявова) - дуже показова", - сказала Альона.

Вона додала: "Досить часто, коли ми говоримо про безпеку дитини, от в нас є такий певний стереотип і міф в голові, що з дитиною може щось трапитись на вулиці, коли там є якийсь п'яний поліцейський чи тверезий, маніяк і т.д. Але насправді, ми досить часто забуваємо, що велика кількість дітей почувають себе в небезпеці, знаходячись вдома. Коли є тато, мама, бабуся, дідусь або хтось із інших родичів, які так само вчиняють насильство стосовно цієї дитини", - зазначила Альона.

Директор департаменту Національних гарячих ліній "Ла-Страда України" сказала, що під час пандемії кількість випадків насильства стосовно дітей зросло.

"І насправді оцей пандемійний період став найбільш переламним, тому що загалом зросла кількість випадків стосовно домашнього насильства і в тому числі насильства стосовно дітей. Найстрашніша статистика, яку прослідковуємо ми з 2020 року і по сьогоднішній день - це статистика вчинення сексуального насильства стосовно дітей. Цифри ростуть", - додала вона.