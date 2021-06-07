На батьківщині він є підозрюваним у справі про несплату орендної платні

Російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав до України. Через побоювання арешту. На батьківщині він є підозрюваним у справі про несплату орендної платні Московській мерії з боку організації, пов'язаної з його родиною.

Сам Гудков називає це спробою недопустити його до участі у наступних виборах. Політик був депутатом Держдуми у 2011-2016 роках. І один з небагатьох, хто не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії.