Опозиціонер з Росії Дмитро Гудков втік до України [ Редактировать ]
Російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав до України. Через побоювання арешту. На батьківщині він є підозрюваним у справі про несплату орендної платні Московській мерії з боку організації, пов'язаної з його родиною.
Сам Гудков називає це спробою недопустити його до участі у наступних виборах. Політик був депутатом Держдуми у 2011-2016 роках. І один з небагатьох, хто не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії.
по теме
Напередодні в Гаазі родичі загиблих в авіакатастрофі влаштували акцію. Люди принесли під посольство Росії 298 білих стільців
Сооснователя проекта "Объединенные демократы" Дмитрия Гудкова задержали 1 июня как подозреваемого по уголовному делу из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы
На порядку денному - ініціатива НАТО-2030, а також обговорення ситуації в Україні, Білорусі, Росії, Китаї та Афганістані
Лукашенко заявил, что он прорабатывает с президентом России Владимиром Путиным вариант авиарейса из Минска в Крым
На кордонах з Україною та державами Балтії Росія хоче утворити 20 нових військових частин