Известный актер умер от рака [ Редактировать ]
Актер Кларенс Уильямс III, известный по ролям крутого полицейского под прикрытием Линка Хейса в сериале "Отряд "Стиляги" и отца Принца в "Пурпурном дожде", умер от рака. Ему был 81 год.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Уильямс умер в пятницу, 4 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер долгое время болел раком толстой кишки.
Кларенс Уильямс III родился в Нью-Йорке 21 августа 1939 года. Был номинантом на театральную премию "Тони" и театральную награду Theatre World Award за роль в постановке "Медленный танец на поле боя".
Играл в сериале "Отряд "Стиляги", который выходил с 1970 по 1973 год, фильмах" Истории из морга", "Азартные игры", "Легенда о пианисте"и других.
I got to work with Clarence Williams III on my second TV movie, THE LOVE BUG, back in 1995. I had grown up watching him as Linc in THE MOD SQUAD and thought he was the epitome of cool. Turns out he was. Rest In Peace, Clarence. pic.twitter.com/PadZZlTzKJ— Peyton Reed (@MrPeytonReed) June 6, 2021
Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны". Также мы писали о том, что на 42-м году жизни после операции скончался украинский актер Сергей Шадрин.
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