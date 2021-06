Актер Кларенс Уильямс III, известный по ролям крутого полицейского под прикрытием Линка Хейса в сериале "Отряд "Стиляги" и отца Принца в "Пурпурном дожде", умер от рака. Ему был 81 год.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Уильямс умер в пятницу, 4 июня, в своем доме в Лос-Анджелесе. Актер долгое время болел раком толстой кишки.

Кларенс Уильямс III родился в Нью-Йорке 21 августа 1939 года. Был номинантом на театральную премию "Тони" и театральную награду Theatre World Award за роль в постановке "Медленный танец на поле боя".

Играл в сериале "Отряд "Стиляги", который выходил с 1970 по 1973 год, фильмах" Истории из морга", "Азартные игры", "Легенда о пианисте"и других.

I got to work with Clarence Williams III on my second TV movie, THE LOVE BUG, back in 1995. I had grown up watching him as Linc in THE MOD SQUAD and thought he was the epitome of cool. Turns out he was. Rest In Peace, Clarence. pic.twitter.com/PadZZlTzKJ