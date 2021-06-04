На 42-м году жизни после операции скончался украинский актер Сергей Шадрин. Артист знаком зрителям благодаря фильмам и сериалам. О скоропостижной смерти мужчины сообщил его коллега Олег Шульга на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Шульги, прощание с Сергеем Шадриным состоится 4 июня в городе Жашков Черкасской области. Актер родился в Харьковской области, однако похорон пройдет в родном городе родителей мужчины. Известно, что Сергей Шадрин занимался каратэ с 10 лет, у него был 1 дан. После окончания школы поступил в ВУЗ, сменил большое количество профессий и в конце-концов переехал в Киев.

Отмечается, что Шадрин работал с такими режиссерами, как Заза Буадзе "Позывной Бандерас", Тарас Ткаченко "Черный Ворон". Он также снялся в фильме "Максим Оса", режиссера Мирослава Латика.

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